Investimentos no Centro de Diagnóstico de Penedo ampliam oferta de exames

Data: 08/07/2019



Quase oito mil exames de imagem foram produzidos no Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes desde a sua reinauguração, em 19 de fevereiro de 2019. A ampliação da assistência à população é resultado da aquisição de equipamentos e da modernização do setor administrado pela Secretaria Municipal de Saúde de Penedo.

Até o final do mês passado, foram realizadas 1.745 mamografias, 3.077 radiografias, 482 ultrassonografias obstétrica e mais 2.606 ultrassonografias geral. A oferta do serviço de alta qualidade ganhou o reforço do ultrassom com Doppler, exame que começou a ser ofertado em junho, com 71 procedimentos registrados.

São 7.981 exames entregues a pacientes do SUS, com menos de seis meses de reativação no setor que não utiliza mais equipamentos ultrapassados e sem condições de atender a demanda, inclusive por motivo de quebras constantes.

Priorizando o bem-estar da população, a gestão ‘Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura’ investiu cerca de R$ 3 milhões no Centro de Diagnóstico de Penedo. O valor que tem contrapartida do município leva em conta recurso de emendas parlamentares conseguidas pelo Prefeito Március Beltrão e o Vice-Prefeito Ronaldo Lopes com os senadores Fernando Collor e Renan Calheiros, e o deputado federal Marx Beltrão.

Mais ágil e com economia

“Antes dos investimentos no Centro de Diagnóstico, a nossa capacidade de atendimento era limitada a 200 ultrassonografias por mês, número de vagas que a gente tinha com parceiros da rede particular. Agora podemos fazer mil e duzentas no mesmo período, com entrega do resultado em até 36 horas, mas normalmente entregamos dentro do prazo de 24 horas. E tudo isso sem o custo que havia com as empresas prestadoras do serviço”, destaca Márcia Novari, diretora do Centro de Diagnóstico Almir Nogueira Lopes.

Em relação ao tomógrafo de última geração já adquirido pelo município, a diretora do Centro de Diagnóstico penedense informa que o processo de licitação para definir a empresa responsável por instalar e adequar a sala onde o equipamento funcionará está em andamento.

Com economia aos cofres públicos e mais eficiência, Penedo melhora o atendimento das necessidades da população já assistida em postos de saúde informatizados. Com inovação tecnológica e assistência humanizada, o município avança e tem atualmente uma das melhores avaliações no setor da saúde em Alagoas.

Fonte: Ascom/PMP