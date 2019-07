Populares espancam suspeito até a morte com viga de concreto na cabeça

Data: 08/07/2019

Populares espancaram até a morte um suspeito de esfaquear um homem nesse domingo (07), no Terminal do Gama Lins, bairro Cidade Universitária, parte alta da capital.

Anderson Rodrigues Leite, 31 anos, foi atingido por uma viga de concreto na cabeça e veio a óbito no local. Já Carlos Alexandre Monteiro dos Santos, 43, que havia sido vítima de Anderson, foi socorrido pela população.

Segundo informações do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), militares do Batalhão de Polícia de Guardas (BPGd) estiveram no local e constataram o fato. Testemunhas relataram que Carlos Alexandre havia sido atingido por uma facada na região do pescoço e, em meio à revolta, capturaram o suspeito e o agrediram.

Anderson Rodrigues foi espancado pelos populares com uma viga de concreto que atingiu sua cabeça e ocasionou traumatismo craniano. Ele morreu antes de ser socorrido.

Carlos, no entanto, foi socorrido pela comunidade até o minipronto-socorro do Tabuleiro do Martins, de onde foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), no Trapiche da Barra.

O corpo de Anderson foi periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) ao exame de necropsia. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital também foram acionados para os procedimentos de investigação cabíveis.

por Jobison Barros/Gazetaweb