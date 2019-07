Reajuste do servidor estadual: governo vai esperar “melhora na economia”

Data: 08/07/2019

Maio, mês da data-base dos servidores estaduais de Alagoas, passou sem nenhum sinal de reajuste. Com junho, a história foi a mesma. E nada deve ser diferente em julho.

Até o momento, nenhum sinal.

Conversei por aplicativo com dois dos principais nomes do governo do Estado na área econômica, diretamente relacionados com o reajuste do servidor.

O secretário de Planejamento e Gestão, Fabrício Marques, repete o que já disse antes: “Nenhuma definição até o momento”.

O secretário da Fazenda, George Santoro, diz que está torcendo para o Brasil melhorar: “Por enquanto não estamos vendo sinais reais na economia. Então vamos aguardar mais um pouco para ver como fica este cenário”, pondera.

A avaliação de Santoro é parecida com declarações anteriores. Em outras palavras, sem uma retomada mais forte da economia nacional, os servidores do Estado podem ficar sem reajuste este ano.

Histórico

Durante a gestão de Renan Filho, o primeiro reajuste, aprovado em setembro de 2015, foi de 5%, dividido em 3 parcelas (1% retroativo a maio, 2% em outubro e 2% em dezembro) e não contemplou cargos comissionados.

Em 2016 o governo não concedeu reajuste. E

2017, o reajuste contemplou todos os servidores. Foram duas parcelas: 3,15% a partir de junho e 3,14% em dezembro, totalizando 6,29%, equivalente ao IPCA (inflação) de 2016.

Em 2018, a proposta de correção dos vencimentos dos servidores foi apresentada na Assembleia Legislativa de Alagoas no dia 5 de maio, mas só entrou em vigor em julho. O reajuste, com base no IPCA, foi de 2,95% em uma só parcela.

E 2019? Se o governo seguir a “regra” dará o IPCA do ano anterior, que foi de 3,75%. Se a crise apertar, pode repetir 2016. A conferir.

por Edivaldo Júnior/Gazetaweb