TJ/AL abre pré-inscrições para 100 vagas na Guarda Judiciária

Data: 08/07/2019

O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) abriu, nesta segunda-feira (8), as pré-inscrições para a Guarda Judiciária, que fará a segurança de magistrados e servidores nos fóruns do interior do estado. As 100 vagas ofertadas são destinadas a policiais e bombeiros militares da reserva remunerada.

Clique aqui para se inscrever.

Os militares devem residir no município para o qual pretendem se inscrever. O contrato de trabalho será temporário e terá validade de dois anos. Os aprovados trabalharão de segunda a sexta (8 horas por dia) e receberão a remuneração de R$ 1.500,00.

Para participar da seleção, os candidatos deverão anexar os seguintes documentos: certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Comum e Militar (estadual e federal) e da Justiça Eleitoral; comprovante de residência e o ato da reserva remunerada.

Não poderão participar da seleção aqueles que alcançaram a idade limite para a reforma, estabelecida no Estatuto dos Policiais e Bombeiros Militares de Alagoas. Os candidatos serão submetidos a inspeção de saúde, psicológica e de aptidão física. Os testes e o acompanhamento ficarão a cargo da PMAL.

Entre as atividades que serão desenvolvidas estão o policiamento ostensivo de segurança externa e interna das unidades judiciárias do interior, colaboração com a Assessoria Militar, fornecendo resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades pertinentes, para subsidiar a adoção de medidas de prevenção, e interagir com órgãos de segurança internos e externos, na execução de atividades comuns ou de interesse do Poder Judiciário.

por Paulo Victor Malta/TNH1