Um morre e outro fica gravemente ferido em colisão de moto com ônibus escolar

Data: 08/07/2019



Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida depois que a moto onde estavam colidiu com a traseira de um ônibus escolar, na noite desse domingo (7), na cidade de Teotônio Vilela, interior de Alagoas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no quilômetro 175 da BR-101. As vítimas seguiam em uma Honda Biz preta e, de acordo com testemunhas, o homem que pilotava o veículo perdeu o controle e terminou atingindo o veículo de grande porte, morrendo ainda no local. O segundo ferido foi conduzido pelo Samu em estado grave até o Hospital de Emergência do Agreste, na cidade de Arapiraca.

A assessoria de comunicação da unidade de saúde informou ao TNH1 que Taciano Araújo, de 31 anos, passou por atendimento e permanece internado na UTI, em estado grave.

Uma guarnição da Guarda Civil Municipal (GCM) chegou rápido ao local e auxiliou no socorro do sobrevivente. Peritos do Instituto de Criminalística e agentes do IML foram acionados para realizar os procedimentos necessários.

A identidade do condutor que morreu no acidente ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Fonte: TNH1