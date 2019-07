Seduc entrega 100 ônibus que atenderão 11 mil estudantes da rede estadual de Alagoas

Data: 09/07/2019



O vice-governador e secretário da Educação, Luciano Barbosa, entregou, nesta terça-feira (9), 30 ônibus dos 100 que adquiridos para a oferta de transporte escolar para estudantes da rede estadual de Alagoas. Os transportes restantes serão entregues até o próximo mês. Os veículos entregues nesta primeira leva têm capacidade de 44 alunos e os demais ônibus têm 60 assentos – em sua totalidade, a nova frota poderá atender 11 mil estudantes alagoanos.

Os ônibus possuem assentos acolchoados, com cintos de segurança, oferecendo conforto e proteção para o corpo estudantil da rede estadual, atendendo as exigências dos órgãos reguladores de trânsito. O transporte é adaptado para levar estudantes com deficiência e mobilidade reduzida.

Durante a entrega, um dia antes da volta às aulas, Luciano Barbosa ressaltou a importância da renovação do transporte escolar. “A partir de agora a gente passa a ter uma frota pertencente à Secretaria da Educação, composta de veículos com zero quilômetros rodados. Hoje, chegaram 30, mas até o próximo mês chegará mais 70 ônibus. Queremos que os alunos tenham a qualidade da educação desde a hora que eles saem de casa até a hora que voltam”, afirmou o secretário.

Economia

Durante a entrega, Barbosa destacou a economia que a Seduc terá com a nova frota. A parceria firmada com a Polícia Militar, em especial com o Batalhão Escolar, permitirá que os motoristas deixem os veículos estacionados durante a noite nos batalhões – a economia se dá com o menor gasto com combustível, uma vez que os motoristas não precisam estacionar os ônibus no Cepa, além do menor tempo gasto por parte dos condutores para pegar e devolver os veículos.

Aquecimento no mercado de trabalho

Segundo Barbosa, a geração de empregos é outro ponto positivo ocasionado pela compra dos veículos. “Os motoristas estão muito satisfeitos porque são pais de família, são pessoas que já trabalhavam transportando pessoas. A partir dessa contratação, teremos mais transparência, pois saberemos quanto eles recebem, o salário estará em dia porque sai na folha de pagamento da própria Seduc”, completou.

Sérgio Lima é um dos novos motoristas que atendem aos estudantes da rede estadual em Maceió. O trabalhador estava há quatro meses desempregado e garantiu que emprego veio em boa hora para trazer maior estabilidade financeira. “É uma grande satisfação estar aqui, fazendo parte da Secretaria da Educação. Os carros são muito confortáveis e bons de dirigir”, contou.

por Ana Carolina Lima e Ana Paula Lins/Agência Alagoas