Campeonato Alagoano da 2ª Divisão começa no dia 14 de setembro

Data: 11/07/2019



O Campeonato Alagoano Sub-23 – 2ª Divisão 2019 iniciará no dia 14 de setembro. Seis clubes vão disputar a segundona, que dará ao campeão uma vaga na primeira divisão do Alagoano em 2020. CSE, FF Sports Viçosense, Miguelense, Sete de Setembro, Penedense e Zumbi jogarão entre si em partidas apenas de ida. Os dois melhores classificados ao final das cinco rodadas avançam para decidir o título na grande final em dois jogos. A reunião do conselho arbitral foi realizada na tarde desta quarta-feira (10), no auditório do Estádio Rei Pelé.

A novidade deste ano é que as despesas de arbitragem dos jogos da segundona serão custeadas pela Federação Alagoana de Futebol. O anúncio foi feito pelo presidente Felipe Feijó durante a reunião. Os clubes serão beneficiados com a medida, já que não terão a necessidade de arcar com os custos de arbitragem. Até então inscrito para a disputa do Estadual, o Santa Rita optou por não participar do Campeonato. O pedido de desistência foi entregue à FAF antes da realização do conselho arbitral desta tarde.

Com previsão de ser disputada em sete datas, a segunda divisão do Alagoano 2019 tem previsão de encerramento no dia 27 de outubro. Quanto aos laudos dos Estádios indicados pelos seis clubes participantes, os documentos com validade vigentes devem ser entregues na Federação Alagoana até o dia 04 de setembro, dez dias antes do início da competição. Os laudos necessários são: vistoria de engenharia, acessibilidade e conforto e prevenção; combate e incêndio e pânico; segurança; e condições sanitárias e de higiene.

Todos os times indicaram estádios para a disputa. O CSE jogará em casa, no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. FF Sports Viçosense vai mandar suas partidas na cidade de Viçosa, no Estádio Teotônio Vilela. Miguelense indicou o Estádio Ferreirão, em São Miguel dos Campos e o Sete de Setembro pretende mandar as suas partidas no Estádio José Gomes da Costa, em Murici. De volta à segundona, o Penedense mandará os confrontos no próprio Estádio Alfredo Leahy, em Penedo. Já o Zumbi jogará no Estádio Orlando Gomes de Barros, no município de União dos Palmares.

Inscrição de atletas

Os clubes devem possuir o mínimo de 18 jogadores inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até o dia 13 de setembro. O prazo de inscrições de atletas no Campeonato Alagoano Sub-23 – 2ª Divisão seguirá até o último dia útil que anteceder a realização da quinta rodada da primeira fase.

Na reunião de hoje, a Federação Alagoana de Futebol esteve também representada pelo diretor Administrativo Júnior Beltrão; o diretor de competições, Luciano Sampaio e a advogada Leiliane Marinho.

Fonte: FAF