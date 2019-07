Feira da Agricultura Familiar muda a vida do homem do campo em Penedo

Data: 11/07/2019



A Feira da Agricultura Familiar, iniciativa da Secretaria Municipal de Agricultura da Prefeitura de Penedo, tem transformado muitas vidas na zona rural do município, incentivando a produção e a comercialização de diversos produtos.

Famílias que antes plantavam apenas para sua subsistência passaram a ter um destino para sua produção, gerando emprego e renda e criando um ciclo virtuoso que atualmente alimenta toda uma cadeia produtiva.

É o que conta o agricultor Paulo Santos de Oliveira, do Povoado Sitio Nazária. Ele explica como a realização da Feira da Agricultura Familiar mudou a vida dos pequenos produtores daquela comunidade rural.

O trabalho da gestão ‘Penedo, Terra do Desenvolvimento e da Cultura’ praticamente aboliu a figura do atravessador, que antigamente comprava toda a produção de frutas e verduras, a preços muito baixos, para revender posteriormente.

“Mudou tudo, produzíamos pouco, não tinha a quem vender, só para atravessadores, ou então na feira do comércio, o que para nós ficava inviável devido à concorrência com produtores de maior porte que utilizam agrotóxicos, tendo um volume maior de produtos para comercializar. Hoje temos uma boa produção, negociamos os preços com os clientes, dando sempre um descontinho e até compramos a produção de vizinhos, contratamos mão de obra, assim todo mundo sai ganhando”, afirmou Paulo Santos.

Outra agricultora feliz com as mudanças em sua vida proporcionadas pela iniciativa da Prefeitura de Penedo é Silvaneide Santos, da localidade conhecida por Ilha do Jegue, situada às margens do rio São Francisco.

Para Silvaneide, as mudanças também são de grande proporção já que com o auxílio da Secretaria Municipal de Agricultura que, entre outras medidas, orienta os pequenos produtores tecnicamente. Com assistência especializada, ela passou a produzir hortaliças e frutas em maior escala, podendo vender esse aumento de produção, assim como os demais agricultores penedenses.

Feira semanal

De acordo com Genildo Gomes, diretor do Departamento de Projetos e Assistência Técnica da Secretaria de Agricultura de Penedo, atualmente trinta produtores comercializam na Feira da Agricultura Familiar, mas o número de famílias beneficiadas chega a mais de duzentas, pois os comerciantes também compram a produção de vizinhos, que contratam mão de obra para aumentar a quantidade de terra plantada, gerando mais emprego e renda em toda zona rural de Penedo.

Além disso a feira que hoje é realizada quinzenalmente, na Praça de Santa Luzia, passará em breve a ser semanal, sendo realizada também em outros bairros da cidade.

“Penedo hoje se preocupa com o agricultor, dando suporte com implementos agrícolas, maquinas e insumos. Convidamos toda a comunidade penedense a fazer parte da feira, e consumir produtos de qualidade a um bom preço, livre de agrotóxicos,” destacou.

Fonte: Ascom/PMP