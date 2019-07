Prefeitura de Teotônio Viela publica edital de concurso para 392 vagas

Data: 11/07/2019



O edital do concurso público que visa preencher vagas em Teotônio Vilela, interior de Alagoas, foi divulgado nessa quarta-feira (10), no portal da prefeitura do município. O exame tem 392 vagas e abrange níveis Fundamental, Médio e Superior, com salários entre R$ 998 e R$ 2447. As inscrições estarão abertas a partir da próxima terça-feira (16), no site www.admtec.org.br.



As provas têm previsão de acontecer em setembro de 2019. Teste de aptidão física – para funções que exigem o teste – será aplicado em outubro de 2019, e o resultado final dos aprovados em dezembro de 2019.

Clique aqui para ter acesso ao edital completo.

Caberá ao município de Teotônio Vilela efetuar a homologação, convocação e nomeação dos candidatos aprovados.

Fonte: TNH1