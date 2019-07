Semed utiliza ambiente virtual para aprimorar ações

Data: 12/07/2019



A plataforma Conviva da Undime, União dos dirigentes municipais de educação, tem o objetivo apoiar as secretarias municipais de educação, disponibilizando o acesso a informações e capacitações para dirigentes e corpo técnico das secretarias.

Dentro desse contexto, a Secretaria municipal de Educação de Penedo firmou uma parceria com a entidade para uso da plataforma, participando de diversas formações e utilizando as ferramentas de gestão disponibilizadas pelo ambiente virtual, que pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.convivaeducacao.org.br .

Formação

Na ultima quarta-feira (10), foi realizado auditório da Undime/Al na capital alagoana, mais uma formação visando o aprimoramento dos articuladores municipais da educação, com a presença da articuladora da Secretaria Municipal de Educação de Penedo, Patrícia Brito dos Santos.

A capacitação foi proferida pela especialista no tema, Thaisa Cavalcanti, articuladora da Undime, destacando que o Conviva é um sistema de gestão gratuito voltado ao dirigente municipal de educação e às equipes técnicas das secretarias.

“Sabemos que a maior parcela da educação básica no Brasil está sob responsabilidade das redes municipais, mas em geral as secretarias têm recursos financeiros e humanos escassos para enfrentar os desafios cotidianos. Para apoiar as equipes no trabalho, há 6 anos o Conviva foi fundado por iniciativa da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e conta com o apoio de 12 instituições e fundações parceiras”, explicou.

Resultados positivos

Destaca-se que no final de 2018, mais de 90% dos municípios do país estavam cadastrados e mais de 2.291 Secretarias Municipais de Educação acessavam mensalmente os conteúdos, as ferramentas e as áreas de trocas da plataforma.

Em Penedo o corpo técnico da Semed utiliza constantemente a plataforma para aprimoramento das ações e atividades diárias no âmbito educacional, é o que enfatiza a Secretária municipal de educação Cyntia Alves, que comemorou os resultados positivos para a Semed em relação à parceria com a Undime e utilização da plataforma pela equipe técnica da secretaria.

“Oferecer formação, informação e ferramentas no intuito de fomentar uma rede de trocas de experiências, contribuindo para uma educação pública de qualidade. Por esses outros motivos estamos ativos nas ações do Conviva”. Falou Cíntya Alves

Fonte: Ascom/PMP