Com dois golaços no 1º tempo, CRB bate Guarani por 2×1 no retorno da Série B

Data: 12/07/2019

Vindo de duas derrotas consecutivas, o CRB voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de um mês de paralisação para disputa da Copa América, o Galo bateu o Guarani por 2 a 1 na noite desta sexta-feira (12), no Rei Pelé e voltou a figurar entre os dez primeiros colocados da Segundona.

Os gols da partida saíram todos na primeira etapa. Alisson Farias com um lindo chute de perna direita, abriu o marcador para o time regatiano aos seis minutos, enquanto Michel Douglas empatou aos 42, de cabeça, para o Bugre. Porém, logo no minuto seguinte, Willie saltou bonito e testou no cantinho do goleiro Jeferson para decretar a vitória do Galo.

Com o triunfo, o CRB chegou aos 13 pontos e subiu quatro posições na tabela de classificação, assumindo agora a sétima colocação. O Guarani, por outro lado, além de ter aumentado o tabu de nunca ter vencido o Regatas em Maceió, ainda estacionou na vice-lanterna, com apenas cinco pontos.

Na próxima rodada, o CRB vai até a cidade de Ponta Grossa, no Paraná, onde vai encarar o Operário, no sábado (20), às 19h, no Estádio Germano Krüger. No mesmo horário, o Guarani enfrenta o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto-SP.

por Isaac Simões/Gazetaweb