CSA não suporta pressão do Corinthians e perde por 1×0 na volta do Brasileirão

Data: 14/07/2019



O CSA não conseguiu pontuar na volta do Campeonato Brasileiro. Jogando em São Paulo, na Arena, contra o Corinthians, o time marujo se colocou atrás da linha da bola em boa parte do jogo e foi derrotado com um gol solitário de Vagner Love aos 33 minutos do segundo tempo.

O time comandado por Argel Fucks iniciou a partida com três novas contratações (Alan Costa, Ricardo Bueno e Alecsandro), mas não foi suficiente para conquistar os primeiros pontos longe de Maceió. Com o resultado, o Azulão se manteve na vice-lanterna da Série A, com seis pontos, e perdeu a chance de dormir fora da zona de rebaixamento.

Na 11ª rodada, o CSA recebe o Athletico Paranaense no Estádio Rei Pelé, no sábado (12), às 19 horas. Já o Corinthians, que chegou aos 15 pontos no nacional e encostou no G4, encara o Flamengo, na Arena Itaquera, em São Paulo, às 16h do domingo (21).

por Mauricio Manoel/Gazetaweb