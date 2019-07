Sine Maceió oferece 135 vagas de emprego

Data: 14/07/2019



O Sine Maceió informou que está com 135 vagas de emprego abertas para várias áreas. Há vagas exclusivas para pessoas com deficiências. Os candidatos devem ir ao posto de atendimento com documentos pessoais, currículo e certificados de cursos. Os interessados nas vagas de pessoa com deficiência (PCD) devem levar laudo médico.

O Sine Maceió está localizado no 2º piso do Shopping Popular, na Rua do Livramento, no centro de Maceió. O funcionamento é de segunda a sexta, das 8h às 14h. E o telefone para mais informações é o 3315-6205.

Confira as vagas abertas e os perfis exigidos:

Técnico de Enfermagem – 10 vagas – Ensino médio completo com experiência comprovada e curso de técnico em enfermagem;

Auxiliar de Laboratório – 03 vagas – Ensino médio completo com experiência comprovada e curso de auxiliar de laboratório e análises clínicas;

Auxiliar de Farmácia – 03 vagas – Ensino médio completo, com curso de auxiliar de farmácia e experiência comprovada;

Auxiliar de Serviços Gerais – 05 vagas – Ensino médio completo com curso na área de limpeza e produtos químicos, experiência comprovada em limpeza hospitalar;

Recepcionista – 05 vagas – Ensino médio completo, com experiência comprovada e curso de atendimento ao cliente e recepcionista. Vaga inclui portador de deficiência.

Auxiliar administrativo (PCD) – 02 vagas – Ensino médio completo;

Auxiliar administrativo – 01 vaga – Ensino superior completo, curso administrativo ou contabilidade, com experiência comprovada;

Operador de telemarketing – 80 vagas – Ensino médio completo, residir em Maceió e maiores de 18 anos;

Vendedor Interno – 02 vagas – Ensino médio completo com experiência comprovada em vendas de móveis e eletrodomésticos;

Crediarista – 01 vaga – Ensino médio completo, com curso de informática e pacote Office Básico, com experiência comprovada;

Coordenador de restaurante – 01 – Ensino médio incompleto, habilitação A/B, com experiência comprovada. Vaga inclui portador de deficiência.

Cozinheiro – 01 vaga – Ensino médico completo com experiência desejável;

Pizzaiolo – 01 – Ensino médio completo com experiência comprovada;

Pizzaiolo delivery – 01 vaga – Ensino médio completo, com conhecimento especifico na área de forno a lenha e com disponibilidade para trabalhar no período noturno;

Chefe de cozinha – 01 vaga – Ensino superior completo, com curso de gastronomia e experiência comprovada;

Coordenador de salão de restaurante – 01 vaga – Ensino superior completo com experiência comprovada;

Supervisor de salão de restaurante – 01 vaga – Ensino médio completo com experiência comprovada;

Encarregado de Padaria – 01 vaga – Ensino médico completo com experiência comprovada;

Encarregado de açougue – 01 – Ensino médio completo com experiência comprovada;

Açougueiro – 01 vaga – Ensino médio completo com experiência comprovada;

Auxiliar de Açougue – 01 vaga – Ensino médio completo com experiência comprovada;

Ajudante de Marceneiro – 02 vagas – Ensino médio completo com experiência comprovada;

Encarregado de FLV – 01 vaga – Ensino médio completo com experiência comprovada;

Técnico em manutenção de máquinas – 01 vaga – Ensino médio completo, com CNH B, curso NR10 e experiência comprovada;

Auxiliar de manutenção – 02 vagas – Ensino médio completo, com curso técnico e experiência comprovada na área de manutenção eletromecânica, eletrônica e eletrotécnica.

Pintor – 03 vagas – Ensino médio completo com experiência comprovada e curso de Pintura;

Pedreiro – 01 vaga – Ensino médio completo com experiência comprovada e curso de pedreiro;

Fonte: G1/AL