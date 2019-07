ALAGOANO SUB-20: com dois jogadores a menos Penedense vence o Agrimaq em casa por 1 a 0

Data: 14/07/2019



Na tarde deste domingo, 14, o Sport Club Penedense venceu mais uma dentro de casa pelo Campeonato Alagoano Sub-20. A vítima desta vez foi o Agrimaq. O time ribeirinho venceu por 1 a 0, gol de Rodrigo e permanece vivo na busca por uma das vagas da quartas de final da competição.

No final da primeira etapa o Penedense teve um jogador expulso. Na volta do segundo tempo, mesmo com um jogador a menos o time ribeirinho partiu pra cima do adversário até porque só a vitória interessava. Após a metade da etapa complementar mais dois jogadores foram expulsos, um de cada lado.

Apartir daí, o jogo ficou mais aberto e o Penedense sempre tentando jogadas que chegasse ao gol adversário. De tanto insistir, o gol saiu. Aos 37 minutos Rodrigo aproveitou um cruzamento de Elizeu e fez a alegria da torcida ribeirinha.

Com a vitória o Penedense permanece na quinta colocação do Grupo B com 10 anos, um a menos do Jaciobá que ocupa a quarta colocação. Na última rodada o Penedense vai até Barra de São Miguel enfrentar o CRB no Ninho do Galo no sábado, 20. Para o Penedense é vencer ou vencer.

FICHA TÉCNICA:

Jogo: Penedense 1×0 Agrimaq

Estádio: Dr. Alfredo Leahy

Cidade: Penedo

Campeonato: Alagoano Sub-20 2019

Penedense: Brendo. Deivid, Samuel, Ceara e Gustavo (Weverton). Elizeu, Danilo, Raulison (Rodrigo) e Lucas (Pedro). Rian e Jamerson. Técnico: Evanilson.

Agrimaq. Felipe. Diogo, Marcos Silva, João e Luciano. Marcelo, Yan (Jorge), Emerson (Joaquim) e João Silva. João Rodrigues e Yuri (Alan). Técnico: João Marcelo

Público Total: 630

Renda: R$ 719,00

por Redação