Defensoria Pública leva serviços a moradores de municípios do Litoral Sul de Alagoas

Data: 15/07/2019



Através do Programa Expresso da Cidadania, a Defensoria Pública de Alagoas oferece, entre os dias 16 e 19 de julho, diversos serviços para moradores dos municípios de Jequiá da Praia e Coruripe, que ficam localizados no Litoral Sul do estado.

A ação, que oferece consultas sobre processos cíveis e criminais, triagem para o ingresso de ações de divórcio, investigação de paternidade, pensão alimentícia e retificação de registro, começa na terça-feira (16) na praça José Pacheco, em frente à prefeitura municipal de Jequiá da Praia.

Em seguida, o programa segue na quinta (18) para Coruripe, com ações na praça principal do povoado Lagoa do Pau. Já na sexta (19) é a vez dos moradores do povoado do Pontal de Coruripe serem beneficiados pelas ações sociais. Todos os atendimentos acontecem entre 8h às 14h.

Documentos

Os interessados em ingressar com ações devem comparecer com a cópia dos documentos pessoais (Identidade, CPF) e comprovante de endereço, Certidão de Nascimento/ Casamento, para casos de pensão ou divórcio. A lista completa de documentos necessários também pode ser consultada no site da Defensoria Pública, campo Documentos Necessários.

Mais informações podem ser adquiridas através do Disque Defensoria, pelo número 129. A ligação é gratuita e está disponível para telefones fixos e celulares, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Fonte: G1/AL