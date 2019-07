Deputado propõe utilização de energia limpa para iluminação de rodovias alagoanas

Data: 14/07/2019



A geração de energia elétrica é o principal fator de emissão de gases de efeito estufa no mundo, correspondente a 25% do total global. No Brasil, apesar da base da matriz elétrica ser por hidrelétricas, as mudanças no fluxo das chuvas têm causado diminuição no nível dos reservatórios e uma dependência de outras fontes complementares, em especial, as termoelétricas, que são caras e poluentes.

Para minimizar os efeitos, tramita no Parlamento alagoano projeto de lei, de autoria do deputado Silvio Camelo (PV), que dispõe sobre a obrigatoriedade nas rodovias estaduais, de se utilizar iluminação advinda de energia solar e eólica e dá outras providências. Se aprovada, o Poder Público terá um prazo de cinco anos para operacionalizar e realizar as adequações. A matéria foi lida no plenário e encaminhada às comissões técnicas da Casa para emissão de pareceres.

“O Brasil possui um dos melhores recursos solares do planeta, uma combinação única de elevados índices de irradiação solar em áreas urbanas e rurais, vastas áreas territoriais disponíveis para aproveitamento destas fontes limpas de energia. As energias solar e eólica constituem em estratégicos instrumentos de política transversal para o desenvolvimento não só do País, mas especialmente para nosso Estado”, destacou Silvio Camelo.

Fonte: Assessoria