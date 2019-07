Justiça condena mulheres que tentaram entrar em presídio de Maceió com drogas escondidas em sandálias

Data: 15/07/2019



A Justiça de Alagoas condenou por tráfico de drogas três mulheres que, em janeiro deste ano, tentaram entrar no Presídio de Segurança Máxima da Capital com maconha e cocaína escondidas em sandálias. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (15).

Na decisão do juiz Antônio José Bittencourt Araújo, da 11ª Vara Criminal de Maceió, uma delas foi condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, por ter sido apontada pelas outras duas mulheres como a responsável pela droga e preparação das sandálias.

Já as outras acusadas, que disseram ter recebido as sandálias de Ana Cristina, foram condenadas a 1 ano, 11 meses e 10 dias de prisão cada uma; sendo que as penas foram substituídas por prestação de serviços à comunidade e obrigação de “recolher-se à Casa do Albergado ou outro estabelecimento adequado, aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, em horários estabelecidos pelo Juiz da execução”.

Flagrante

As mulheres foram flagradas com as drogas escondidas nas sandálias quando tentavam visitar familiares dentro do sistema prisional. Na ocasião, uma agente penitenciárias desconfiou da espessura das sandálias das mulheres, que estavam com 25 gramas de maconha e 3 gramas de cocaína nos calçados.

Fonte: G1/AL