Semed participa do I Seminário de Educação do Conisul

Data: 15/07/2019



A Secretaria municipal de Educação de Penedo participou no município de Campo Alegre, na última quinta-feira (11), do I Seminário Regional de Educação do Conisul- Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas, evento organizado pela Câmara Técnica de Educação do Consórcio e que foi realizado no Centro Social de Campo Alegre (CESCAL).

O seminário contou com as presenças da Secretária Cintya Alves, Coordenadora Pedagógica Crismelia Timóteo, Técnica da EJA (Educação de Jovens e Adultos) Ana Catarina Sodó e as Técnicas da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) Keith Guimarães e Marilda Lira.

A atividade fez parte da programação do Programa Melhoria da Educação, que vai capacitar 10 técnicos, em cada um dos 17 municípios participantes.

Programa Melhoria da Educação

O acordo de cooperação para implantação do Programa Melhoria da Educação, foi assinado recentemente pelos 17 prefeitos dos municípios Consorciados ao Conisul, com o objetivo fortalecer os gestores municipais, aprimorando a gestão educacional nos municípios envolvidos.

A parceria envolve ainda a Fundação Itaú Social e o projeto Oficina Municipal, e possibilita a participação de prefeitos, dirigentes municipais de educação e da equipe técnica do consórcio.

A meta é ampliar a autonomia dos municípios, tendo como metodologia atividades teóricas e praticas com as equipes gestoras das secretarias municipais de educação. Outro objetivo é o desenvolvimento de uma institucionalidade intermunicipal própria, que apoie os municípios participantes do consórcio, em diversos aspectos das políticas de Educação.

O Programa tem como estratégias de ação: Planejamento de diversas atividades de curto prazo, a partir da realização de um diagnóstico da educação nos municípios envolvidos e a construção de instâncias de troca de experiências e ação coletiva no nível regional.

Fonte: Ascom/PMP