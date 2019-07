Após tentar fuga, suspeito de tráfico é preso com maconha e crack em Arapiraca

Um suspeito de tráfico de drogas foi preso nesta segunda-feira (15), na localidade conhecida como Cohab do Lixão, no bairro da Mangabeiras, em Arapiraca, município do Agreste alagoano.

A prisão aconteceu durante um patrulhamento de militares da Radio Patrulha 02. Segundo informações da guarnição, três jovens foram vistos em atitude suspeita e entraram correndo em uma residência ao notar a presença da polícia.

Os militares se dirigiram ao local e, com autorização da proprietária, entraram. Dois suspeitos escaparam, pulando as cercas do quintal. O terceiro envolvido foi detido após cair tentando escapar.

Dentro da residência, a polícia encontrou 28 pedras de crack, 39 bombinhas de maconha, uma balança de precisão, embalagens para drogas e um facão e uma calculadora. Também foram apreendidos quatro relógios, um vídeo game, uma caixa de som e R$ 600, em dinheiro.

O suspeito detido, identificado como Claudomiro Ferreira da Silva, não informou a procedência do material. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Polícia, no bairro do Baixão.

Segundo informações policiais, Claudomiro já foi preso quatro vezes, por crimes de furto, receptação, roubo de celular e roubo a transeunte.

