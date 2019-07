Penedo é classificada como uma das cidades mais felizes do Brasil

Data: 16/07/2019

A belíssima Penedo foi escolhida pela revista de viagens Bula, como uma das 26 cidades mais felizes do Brasil, segundo os critérios analisados em estudos e Institutos de Pesquisa, que avaliam o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil, publicado pelo PNUD. Para se chegar a escolha foram observados o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), baseado em estatísticas públicas oficiais; o Atlas da Vulnerabilidade Social e o Atlas da Violência, divulgados pelo IPEA.

Para escolher as cidades, a Bula fez uma média entre as pontuações que cada uma obteve nesses quatro estudos, que analisam fatores como renda, longevidade, educação, emprego, saúde, saneamento básico e trabalho.

A partir desses critérios 26 cidades, uma de cada estado foram escolhidas, sendo que as mais bem pontuados, estão São Caetano do Sul, em São Paulo; Maringá, no Paraná; e Vitória, no Espírito Santo.

A revista porem precisa apenas corrigir uma informação onde afirma que Penedo foi a primeira povoação de Alagoas, pois Porto Calvo tem a mesma idade, sendo as duas cidades mais antigas de nosso Estado. “Fundada no século 16, ainda mantém um centro histórico preservado, cheio de museus e igrejas históricas. Possui aproximadamente 65 mil habitantes e tem sua economia baseada na agricultura e na pesca. Considerado um município pacato e acolhedor, Penedo alcançou bons índices em longevidade e educação”, diz a publicação.

Penedo é uma das joias da arquitetura barroca e colonial do Baixo São Francisco, que busca seu lugar no roteiro de destino turístico nacional, através de um trabalho de atração de investidores para o município. A cidade passou por uma grande reforma de seu patrimônio público, recuperando seu lindo teatro do século XVIII em estilo italiano. Em agosto a previsão é que se inaugure o Centro de Convenções, com capacidade para mil pessoas. Assuas igrejas seculares é um atrativo a parte e que tem como pano de fundo, o majestoso rio São Francisco, que proporciona passeios lindíssimos, por suas ilhas e prainhas fluviais, além do passeio à Foz.

Atualmente a gestão municipal, que tem a frente do prefeito Marcius Beltrão vem esboçando esforços para iniciar as obras de recuperação do aeroporto de Penedo, que tem alocados cerca de R$ 12 milhões, esforço que vem sendo realizado junto ao Ministério dos Transportes, com ajuda do presidente da Embratur Gilson Neto.

por Mozart Luna/Gazetaweb