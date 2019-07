PGS recusa oferta do Barcelona por Neymar e quer mais dinheiro

Data: 16/07/2019



O jornal madrilenho As afirma nesta terça-feira que o Paris Saint-Germain recusou uma proposta do Barcelona por Neymar que incluía o pagamento de € 40 milhões (cerca de R$ 168,7 milhões) mais a cessão do meia Philippe Coutinho e o atacante francês Dembélé. De acordo com a publicação, o clube quer mais dinheiro na negociação.

Não teria sido uma oferta oficial dos catalães. Segundo o diário, muitos intermediários se envolvem na negociação. Mas Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, pretende, no mínimo, recuperar os € 222 milhões pagos há três anos por Neymar. A princípio, só aceitaria € 300 milhões.

As quantias parecem impossíveis para o Barcelona depois do gasto de € 120 milhões para levar Griezmann do Atlético de Madrid, contando com empréstimos bancários para finalizar a transação – ainda tirou o meia De Jong, do Ajax, por € 75 milhões, em transferência anunciada em janeiro passado e finalizada na virada da temporada. A reportagem ainda lembra que o orçamento catalão deve levar em conta o salário de Neymar. De acordo com o As, o brasileiro recebe € 36 milhões líquidos na França. Ainda que sejam reduzidos, os valores ainda estão fora de alcance dos espanhóis.