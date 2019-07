Copa do Brasil: Flamengo desperdiça três pênaltis e Athletico avança

Data: 18/07/2019



Após desperdiçar três pênaltis, o Flamengo está eliminado da Copa do Brasil, com o Athletico se classificando à semifinal. Pela volta das quartas de final da competição, na noite desta quarta-feira, no Maracanã, diante de quase 70 mil torcedores, no recorde de público de 2019 no país, o empate em 1 a 1 do jogo de ida foi repetido, com a vaga sendo definida nas penalidades. Bruno Guimarães fez o gol que selou o 3 a 1 a favor dos paranaenses nas cobranças.

Com o resultado, o Athletico pegará o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil – o outro finalista será definido no confronto entre Cruzeiro e Internacional. As datas das semifinais ainda serão confirmadas pela CBF.

Pelo Campeonato Brasileiro, ambas as equipes voltam a campo no fim de semana – enquanto no domingo os comandados de Jorge Jesus visitam o Corinthians, o elenco de Tiago Nunes enfrentará o CSA, fora de casa, no sábado.

Fonte: Terra