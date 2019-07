Mãe espanca filha de 9 anos com fio de energia e é presa por agressão

Data: 18/07/2019



Uma mulher foi presa na noite dessa quarta-feira (17), depois de ser denunciada por vizinhos por agredir a filha de 9 anos, usando um fio de energia. O caso foi registrado no bairro do Trapiche da Barra, em Maceió.

De acordo com a reportagem da TV Pajuçara, Patrícia Santos da Silva, de 27 anos, foi presa e assumiu ter espancado a filha porque ela teria desobedecido suas ordens. Ao ouvir os pedidos de ajuda da menina, populares acionaram a polícia.

O conselho tutelar da região do Trapiche foi acionado e constatou a agressão, registrando em imagens as marcas deixadas no corpo da garota. Policiais do 1º Batalhão registraram a ocorrência.

A filha de Patrícia passou por exames e foi entregue aos cuidados da avó, que vive no mesmo bairro. Após prestar depoimento, a mulher foi autuada por lesão corporal e permanece presa na Central de Flagrantes I, no bairro do Pinheiro.

por Dayane Laet/TNH1