Novo decreto reconhece situação de emergência por causa da seca em 38 municípios de Alagoas

Data: 17/07/2019



O governo de Alagoas publicou nesta quarta-feira (17) um novo decreto de emergência por causa da seca. A publicação reconhece a situação crítica em 28 municípios do Agreste e do Sertão do Estado (veja a lista abaixo).

O decreto é importante para que os municípios afetados recebam recursos emergenciais para redução dos impactos da estiagem e também para manutenção do programa de distribuição de água por carros-pipa.

Os municípios em situação de emergência são:

Água Branca

Arapiraca

Batalha

Belo Monte

Cacimbinhas

Canapi

Carneiros

Craíbas

Coité do Nóia

Delmiro Gouveia

Dois Riachos

Estrela de Alagoas

Girau do Ponciano

Igaci

Inhapi

Jacaré dos Homens

Jaramataia

Lagoa da Canoa

Major Izidoro

Maravilha

Mata Grande

Minador do Negrão

Monteirópolis

Olho D’Água das Flores

Olho D’Água do Casado

Olivença

Ouro Branco

Palestina

Palmeira dos Índios

Pão de Açúcar

Pariconha

Piranhas

Poço das Trincheiras

Quebrangulo

Santana do Ipanema

São José da Tapera

Senador Rui Palmeira

Traipu

Estes municípios já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo estado em decretos anteriores. Mas como o prazo de validade é de 180 dias, o decreto é republicado ao final do prazo.

Após o reconhecimento por parte do Estado, o Governo Federal também faz o reconhecimento da situação, possibilitando o envio de recursos da União para as ações de combate à seca.

Fonte: G1/AL