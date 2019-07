Obras são concluídas pelo Iphan em Marechal Deodoro e Penedo (AL)

Data: 18/07/2019



O Patrimônio Cultural de Alagoas celebra, na próxima sexta-feira, dia 19 de julho, o resultado de novas ações e investimentos nos municípios de Marechal Deodoro e Penedo. Foram mais de R$ 4 milhões em recursos oriundos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autarquia do Ministério da Cidadania, para a execução de importantes trabalhos que destacam as belezas e a história da região, promovendo o desenvolvimento das duas cidades por meio de seus bens culturais.

Em Marechal Deodoro, o Convento Franciscano de Santa Maria Madalena reabre as portas de seu Museu de Arte Sacra, em cerimônia prevista para as 9h30. A obra realizada pelo Iphan, com recursos do PAC Cidades Históricas, adaptou o local com novas instalações elétricas e expográficas, projeto multimídia e de segurança, implantação de condições de acessibilidade e de sinalização e comunicação visual. A proposta fortalece o potencial turístico da cidade e beneficia a comunidade local, consolidando o Museu como importante equipamento cultural da região e permitindo a difusão de seu rico acervo bibliográfico, documental e iconográfico.

Já em Penedo, a população poderá conhecer o resultado dos trabalhos de urbanização às margens do Rio São Francisco, no Barro Vermelho, onde às 15h será celebrada a entrega do Cais da Marina da Escola Náutica, formando um complexo que estimula as atividades navais na cidade e sua promoção na rota do turismo náutico nacional. A intervenção, realizada pelo Iphan, também com recursos do PAC Cidades Históricas, envolveu a restauração dos galpões de uma antiga fábrica situada no local, concluída em 2017, e agora a requalificação da encosta, com a instalação de um píer flutuante, transformando a região, que antes era um grande depósito de lixo e entulhos.

Ainda em Penedo, já na região do Centro Histórico, será celebrada também a conclusão da obra do edifício Vila Lessa, que atualmente abriga o acervo da biblioteca da Casa do Penedo. Exemplar da arquitetura eclética da cidade e inserido no conjunto protegido pelo tombamento federal, o prédio foi restaurado pelo Iphan, com obras que incluíram a recuperação e restauração das fachadas, a instalação de climatização e das devidas condições de acessibilidade, além da implantação de novos espaços para consulta, acomodação e administração do acervo.

A agenda nas duas cidades contará com a presença da presidente do Iphan, Kátia Bogéa, do superintendente do Iphan em Alagoas, Mario Aloísio Barreto, dos prefeitos Cláudio Ayres, de Marechal Deodoro, e Marcius Beltrão, de Penedo, entre outras autoridades locais.

Serviço:

Entrega da obra de requalificação do Museu de Arte Sacra de Marechal Deodoro/AL

Data: 19 de julho de 2019, às 9h30

Local: Convento de Santa Maria Madalena, Rua São Francisco, Vila Santa Maria Madalena

Entrega das obras de implantação do Cais da Marina da Escola Náutica e da restauração do edifício Vila Lessa, em Penedo/AL

Data: 19 de julho de 2019, às 15h

Local: Marina da Escola Náutica, Bairro Santo Antônio

Fonte: Assessoria