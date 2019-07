Por 10 votos a 1, Câmara de Rio Largo, AL, cassa mandato do prefeito Gilberto Gonçalves

Data: 17/07/2019



Por 10 votos a 1, a Câmara de Vereadores cassou o mandato do prefeito de Rio Largo Gilberto Gonçalves (PP) nesta quarta-feira (17). A sessão do julgamento do parecer final do processo administrativo nº 230/2019 foi realizada na Câmara Municipal de Rio Largo. A decisão da cassação ainda cabe recurso, mas até lá Gilberto Gonçalves segue afastado. A vice prefeita Cristina Gonçalves vai tomar posse na quinta-feira (18).

O G1 tenta contato com a defesa de Gilberto Gonçalves.

Gilberto Gonçalves foi investigado por duas comissões processantes e continuou com o mandato de prefeito durante as investigações. Ele só perdeu o mandato após, por 10 votos sim e 1 voto não, sem nenhuma abstenção nas três votações, os vereadores terem aceitado o parecer final do processo administrativo nº 230/2019 e terem cassado o mandato de prefeito.

A vereadora presidente da Comissão Especial Processante de Investigação (CEI), Daniela Pagão (MDB), explicou que Gilberto Gonçalves responde a três denúncias em um processo administrativo.

“Ele respondia pela denúncia de nomear a filha menor de 21 anos, contrariando a lei orgânica; pela nomeação dos filhos como sócios administrativos, o que contraria a lei de regime jurídico do servidor e pelo uso da máquina pública para fins particulares. Foram três denúncias em um processo só”, explicou a vereadora por Rio Largo.

De acordo com a comissão processante, os próximos passos após a cassação são encaminhar o decreto legislativo ao juiz eleitoral e dar posse a vice prefeita Cristina Gonçalves. A posse está marcada para as 12h da quinta (18).

Gilberto Gonçalves entrou com um mandado de segurança na Justiça pedindo a suspensão do processo de cassação. A 2ª Vara de Rio Largo / Cível – Foro de Rio Largo negou o pedido.

“Ele entrou com mandado de segurança e foi negado. Cabe recurso. Vamos aguardar qual vai ser a posição da Justiça”, explicou a vereadora Daniela Pagão.

Na terça (16), o edital de notificação assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Largo, vereador Thales Luis Peixoto Cavalcante, foi publicado no Diário Oficial do Estado. Por meio do documento, o prefeito Gilberto Gonçalves foi notificado que a sessão de julgamento de parecer final referente ao processo administrativo nº 230/2019 seria realizada às 15h desta quarta na sede da Câmara Municipal, no centro de Rio Largo.

Fonte: G1/AL