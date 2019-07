Projeto “ A criança, a cidade e o patrimônio” é apresentado para professores e diretores da rede municipal de educação

Data: 18/07/2019



Ocorreu na Casa de Aposentadoria na última segunda-feira (15), uma apresentação para professores e diretores da rede municipal de educação com a participação também da equipe técnica da secretaria municipal de educação; coordenadores, articuladores, entre outros; do projeto: “ A criança, a cidade e o patrimônio”, que está sendo implementado em Penedo, por meio de uma parceria com a UFAL e a cidade de Évora em Portugal.

O encontro contou com a presença da coordenadora Profa. Dra. Lenira Haddad, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), da Coordenadora de Educação infantil da Semed, Maria Leonildes Rodrigues Moreira, além dos demais membros que integram o corpo técnico do projeto.

O projeto “ A criança, a cidade e o patrimônio” tem o objetivo de resgatar, preservar e despertar a população para a necessidade de valorização do patrimônio material e imaterial de Penedo, sendo realizado com crianças da rede municipal de ensino.

De acordo com a coordenadora Lenira Haddad, a inspiração veio de um olhar cuidadoso com a criança e de sua interação com a cidade histórica de Évora (Portugal), onde a valorização da identidade cultural e da relação com a cidade e o patrimônio histórico começa a ser pensado desde a infância.

Contando com a parceria da Universidade de Évora, a iniciativa visa reforçar a compreensão da sociedade penedense, sobre a importância histórica e cultural da cidade, tendo na educação infantil, o principal lugar onde se acolhe e desenvolve esse tipo de reflexão, contribuindo, assim, para uma cidade mais amigável para suas crianças.

Linhas do Projeto

O projeto foi dividido em quatro linhas, para um melhor estudo das questões peculiares referentes a educação infantil município , contando com uma equipe de 15 profissionais; sendo as linhas norteadoras: A criança a cidade e a educação infantil; Criação e produção de uma linha de mobiliário infantil As artes, a cidade e o patrimônio; Intercâmbio educacional e artístico entre Penedo e Évora.

Inicialmente está sendo feito um diagnostico geral, incluindo um panorama do contexto atual da educação infantil, com uma proposta de orientações curriculares. Além disso haverá um levantamento para adequações dos equipamentos educacionais e patrimoniais existentes no município, com a completa identificação das manifestações artísticas e culturais, assim como uma proposta de intercâmbio para formação de profissionais e de missão cultural entre artistas.

Após a realização desse diagnóstico, serão implementadas todas ações e propostas identificadas pela equipe técnica do projeto.

Para o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, o fortalecimento da identidade cultural da cidade, deve começar necessariamente na educação infantil, e, portanto, a necessidade de um projeto desta natureza, com capacidade de integrar áreas prioritárias, sempre em constate diálogo e interação, será fundamental para inserir Penedo no contexto moderno e global de uma educação inovadora e humana.

Visão essa compartilhada pela Secretária municipal de educação Cíntya Alves:

“Vale lembrar que nossas crianças já vem tendo uma iniciação da importância do respeito com o patrimônio histórico- cultural por intermédio do projeto conhecendo minha cidade desenvolvido pela coordenação de Educação Infantil o que vai facilitar o entendimento o desenvolvimento dos nossos alunos. agradeço mais uma vez a parceria com a UFAL e ao prefeito Marcius Beltrão o apoio a educação do Penedo”, destacou.

Fonte: Ascom/PMP