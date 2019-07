Secult abre inscrições para oficinas de formação audiovisual

Data: 17/07/2019



Com o objetivo de aperfeiçoar profissionais que já atuam no setor audiovisual e também capacitar novos interessados em desenvolver carreira no segmento, como realizador independente de filmes de curta, média e longa-metragem e produtores, a Secretaria de Estado da Cultura lança um pacote de oficinas voltadas ao setor.

Serão seis meses de cursos intensivos enquadrados em modalidades de gestão, criação e técnico e acessibilidade. O lançamento oficial acontece nesta sexta-feira (19), às 18h30, no auditório do Museu da Imagem e do Som de Alagoas, Jaraguá.

Segundo a secretária de Estado da Cultura, Mellina Freitas, a missão deste programa é ofertar conteúdo de alta qualidade com ministrantes que são referências no mercado, abordando temas que são estratégicos para o crescimento do audiovisual.

“As oficinas fazem parte das ações de fortalecimento da produção audiovisual alagoana. Temos trabalhado para promover o desenvolvimento da cadeia produtiva cinematográfica no estado, buscando aperfeiçoar nosso núcleo digital e ampliar cada vez mais os investimentos voltados para o setor”, explica a secretaria de cultura Mellina Freitas.

A coordenadora do CTAv, Débora Palmeira, participa do evento de lançamento com uma palestra sobre Audiovisual: formação, produção e acervo – o CTAv e suas políticas públicas para o setor.

Nos dias 23 e 24, a convidada Clélia Bessa, ministrará as oficinas com o tema Elaboração de projetos e Produção Executiva. Já nos dias 26 e 27 as oficinas ficam por conta de Marcos Pieri, abordando Financiamento FSA.

As atividades acontecerão no auditório do Misa, em parceria com o Centro Técnico Audiovisual (CTAv), de julho a novembro. Os interessados podem se inscrever na Superintendência de Apoio à Produção Cultura, na sede da Secult, localizada no Museu Palácio Floriano Peixoto, Centro de Maceió, ou no Misa, no dia 19, durante a palestra de abertura. Mais informações: 3315-7868.

Fonte: Ascom Secult