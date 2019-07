Programa Escola 10 realiza reunião para avaliação e aprimoramento das ações

Data: 18/07/2019



A coordenação do Programa Escola 10 realizou na sede da Secretaria de Educação de Penedo, na última terça-feira (16), uma reunião com os articuladores do programa para o planejamento e alinhamento das ações do segundo semestre.

Na oportunidade foram analisadas as ações promovidas no primeiro semestre, realizando um diagnóstico do quadro atual, a fim de corrigir, aperfeiçoar e aplicar novas metodologias.

Durante a reunião, também foi organizada a participação no intercâmbio e práticas pedagógicas, que acontecerá no próximo dia 30, na Casa da Aposentadoria, com a presença da superintendência do Programa Escola 10 em Alagoas.

A intenção é fazer com que os alunos que se encontram nos níveis de proficiência do SAEB/Prova Brasil 2 e 3, possam evoluir para os níveis 4 e 5.

Para a coordenadora do programa em Penedo Keith Guimarães é preciso ampliar os níveis de aprendizagem até outubro, quando acontecerão as avaliações que irão aferir o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da rede municipal.

Programa Escola 10

O Programa, que tem as ações direcionadas aos estudantes do ensino fundamental (3º, 5º e 9º anos), estabelece as seguintes metas: garantir que todos os alunos da rede pública estejam alfabetizados em Língua Portuguesa e Matemática até o final do 3º ano do ensino fundamental; reduzir os índices de analfabetismo, evasão escolar e distorção idade-série (atraso escolar); melhorar a aprendizagem de estudantes do 5º e 9º anos e aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

“Não estamos medindo esforços para que nossos alunos tenham a cada dia o melhor no que se refere ao ensino-aprendizagem e consequentemente o reflexo vem aparecendo. Um exemplo disso foi o crescimento do nosso IDEB. Com o apoio e dedicação da nossa equipe e do prefeito Marcius Beltrão continuaremos avançando”, falou a Secretária de Educação Cíntya Alves.

Fonte: Ascom/PMP