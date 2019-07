Três prefeituras de Alagoas iniciam trâmites para concursos públicos

Data: 19/07/2019



Pelo menos três prefeituras de Alagoas iniciaram, nesta semana, os trâmites para realização de concursos públicos em seus respectivos municípios.

Com as tratativas mais avançadas, a Prefeitura de Maravilha já firmou contrato com a Fundação Alagoana de Pesquisa, Educação e Cultura (Fapec), que irá planejar, organizar e executar o certame. O extrato do contrato, com vigência de 12 meses, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios desta quinta-feira (18).

Já as prefeituras de Pariconha e Água Branca designaram servidores para composição de suas comissões de concurso público.

As listas dos servidores de Pariconha e de Água Branca constam, respectivamente, do Diário Oficial dos Municípios e do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (19).

por Vanessa Alencar/CadaMinuto