Incêndio em cozinha de buffet deixa duas pessoas feridas em Penedo

Data: 20/07/2019



Duas pessoas ficaram feridas na tarde deste sábado (20) após um incêndio registrado na cozinha de um buffet que fica na cidade de Penedo, na região do Baixo São Francisco de Alagoas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou após o gás escapar de uma mangueira durante a tentativa de troca de botijões. O fogo destruiu parte do prédio onde funciona o buffet.

Na ocasião, o proprietário do buffet e uma funcionária ficaram feridos. Ele com queimaduras nas duas pernas. Ela, com ferimentos em uma das pernas e no braço. Ambos foram socorridos e encaminhados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Penedo.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e ajudaram a combater as chamas. Mesmo assim, diversos móveis e utensílios, assim como, parte do prédio onde funciona o buffet foram destruídos.

Fonte: G1/AL