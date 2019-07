Prefeitura de Penedo e Instituto do Patrimônio entregam Píer da Marina Pública e Escola Náutica

Data: 19/07/2019



Buscando empreender para uma vertente ainda pouco explorada na região – o turismo náutico -, a Prefeitura de Penedo, o Governo de Alagoas e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), inauguraram nesta sexta-feira (19), o Píer da Marina e Escola Náutica. A comitiva também acompanhou os trabalhos de restauração do Casarão Vila Lessa, prédio histórico que abrigará a Biblioteca Francisco Alberto Salles (Fundação Casa do Penedo), com mais de 60 mil títulos da coleção particular do médico já falecido e fundador da instituição.

A solenidade de conclusão do projeto ocorreu no bairro de Santo Antônio, local onde ficam os equipamentos que serão explorados com o turismo náutico, Píer e Marina Pública. Foram investidos cerca de R$ 700 mil com a requalificação da área, desapropriação de imóveis, construção de estacionamento, deck flutuante em concreto e pavimentação de vias e calçadas do entorno. O Píer flutuante se junta à Marina e Escola Náutica, espaço inaugurado recentemente para abrigar barcos, escola e oficinas voltadas ao setor marítimo. Esses projetos receberam recursos via Programa de Aceleração do Crescimento – PAC das Cidades Históricas.

Para o presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Beltrão (MDB), este é um momento muito importante, em que são entregues equipamentos para fortalecer o turismo, a economia e gerar emprego.

“Satisfação estar aqui. Já visitamos a restauração da Vila Lessa, que vai abrigar uma parte significativa da história do Rio São Francisco e agora o Píer da Marina Pública e Escola Náutica. Equipamentos que podem fazer com que o patrimônio histórico e cultural se transforme em instrumento de geração de emprego e renda. Sou presidente da Comissão de Turismo e estamos trabalhando para alavancar o setor. Em breve, vamos realizar uma sessão especial para tratar do assunto na região Sul e Baixo São Francisco. Aqui estão as maiores belezas naturais de Alagoas. Então, o prefeito está de parabéns pelas obras, o Iphan está de parabéns e os moradores de Penedo são os maiores beneficiados”, frisou o deputado.

Pela quinta vez em Penedo e já se sentindo uma penedense, a presidenta Nacional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Kátia Bogéa, teceu diversos elogios ao município, reafirmando seu grande potencial, diante do rico patrimônio cultural e arquitetônico.

“Em Penedo temos facilidade de trabalhar, a gestão é uma grande parceira do Iphan, além disso, trabalha de forma correta e limpa. Bem, Penedo e o Rio São Francisco são indissociáveis, um completa o outro e nos brinda com tamanha beleza. A cidade é essencialmente rica com seu belo patrimônio arquitetônico. Penedo e Marechal são os carros chefes do turismo cultural alagoano. E hoje estamos mostrando que podemos explorar várias vertentes. O turismo é uma indústria importante que pode contribuir muito com uma cidade, basta saber conduzir. Parabéns para todos vocês que lutam por Penedo”, ressaltou.

Penedo recebeu mais R$ 20 milhões em investimentos para aplicação em obras de restauração de prédios históricos, construção de equipamentos e urbanização de áreas, recursos provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento. A histórica cidade encravada nas rochas e margeada pelo Rio São Francisco foi totalmente transformada e preparada para o turismo.

“Penedo vive um grande momento. Conseguimos resgatar a autoestima e o amor do penedense pela sua cidade. Realizamos várias obras em parceria com os governos estadual e federal, buscando preparar a cidade para o turismo. Agora podemos receber visitantes. E a Marina Pública significa geração de emprego e renda para nossa região. Com isso, vamos explorar mais uma vertente, o turismo náutico. Além das belezas do Velho Chico e da Foz, podemos também empreender com os esportes náuticos e a pesca esportiva. Hoje temos o que comemorar. Diante de todas as transformações que realizamos, Kátia Bogéa ainda nos brinda neste dia com a notícia de mais obras para Penedo. Vamos ampliar o projeto de embutimento de cabos elétricos no Centro Histórico e os prédios na área de tombamento vão ganhar iluminação cênica permanente. Em nome de todos os penedenses, muito obrigado”, concluiu o prefeito Marcius Beltrão.

Casarão Villa Lessa (Futura Biblioteca F.A. Salles )

A comitiva formada por diversos representantes dos governos municipal, estadual e federal, também aproveitou o momento para acompanhar os trabalhos de restauração do Casarão Vila Lessa, prédio secular localizado no Centro Histórico (Avenida Getúlio Vargas), tombado pelo Ministério da Cultura em 18 de dezembro de 1995. A edificação abrigará a Biblioteca Francisco Alberto Salles, composta por hemeroteca, arquivo iconográfico, cartográfico e mais de 60 mil livros em diversas línguas.

O médico penedense Francisco Alberto Salles e fundador da Casa do Penedo faleceu em 2018, deixando um grande arquivo adquirido ao longo da sua vida. Com recursos próprios ele fundou e manteve a entidade por mais de 26 anos. “Essa casa Estava em ruínas. Estamos restaurando para abrigar a Biblioteca F.A. Salles, que possui o maior acervo brasileiro sobre o Rio São Francisco. Todo o acervo composto por hemeroteca, arquivo iconográfico, cartográfico e mais de 60 mil livros foi adquirido com recursos próprios por ele. E o seu legado será preservado”, garantiu o superintendente do Iphan em Alagoas, Mario Aloisio Barreto.

PAC das Cidades Históricas em Penedo

1 – Requalificação Urbanística do Largo de São Gonçalo (Inaugurado em abril de 2018);

2 – Teatro Sete de Setembro (Inaugurado em setembro de 2017);

3 – Marina Pública (Inaugurado em agosto de 2017);

4 – Cine Penedo (Projeto em execução);

5 – Monte Pio dos Artistas (Inaugurado em junho de 2016);

6 – Círculo Operário (Inaugurado em setembro 2016);

7 – Biblioteca de Penedo (Inaugurado em setembro de 2016);

8 – Chalé dos Loureiros (Inaugurado em setembro de 2018);

9 – Cais da Marina Pública (Inaugurado em julho de 2019);

– Total: R$ 20.887.000,00.

por Roberto Miranda