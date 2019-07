Presidente da ALE critica fala de Bolsonaro contra governadores do Nordeste

Data: 20/07/2019



A fala do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), referindo-se aos governadores do Nordeste como “governadores de paraíba”, nessa sexta-feira (19), provocou indignação e manifestações contrárias de gestores da região, que cobram explicações do Palácio do Planalto.

Neste sábado (20), o presidente da Assembleia Legislativa Estadual (ALE), deputado Marcelo Victor (Solidariedade), ampliou o coro de críticas ao chefe da Nação.

“É um gol contra o comentário do presidente sobre o Nordeste e um dos chefes de Estado da região. Para quem já disse que foi alvo do veneno do preconceito, adotá-lo só realimenta algo que já foi repetido por outras bocas do Sul maravilha. No caso dele, com o agravante de quem tem o dever de promover a unidade nacional”, declarou o presidente do Legislativo de Alagoas, que fez também referência à fala de Bolsonaro contra o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

Na ocasião em que a fala do presidente foi captada pelo microfone da TV Brasil, pouco antes de o presidente conversar com jornalistas internacionais, Bolsonaro ainda ainda chegou a declarar para o ministro Onyx Lorenzoni que “daqueles governadores de Paraíba, o pior é do Maranhão. Não tem que ter nada com esse cara”. Depois de um trecho incompreensível, Bolsonaro ainda usou a expressão “picaretas”.

A postura nada republicana de Bolsonaro levou os governadores do Nordeste a publicar carta, na qual afirmam que “Recebemos com espanto e profunda indignação a declaração do presidente da República transmitindo orientações de retaliação a governos estaduais, durante encontro com a imprensa internacional. Aguardamos esclarecimentos por parte da presidência da República e reiteramos nossa defesa da Federação e da democracia”.

Até a manhã deste sábado, o Palácio do Planalto não havia comentado as declarações e nem respondido a carta dos governadores.

com Gazetaweb