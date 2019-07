Sine oferta 134 vagas de emprego em Maceió

Data: 20/07/2019

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Maceió informou nesta sexta-feira (19) que está ofertando 134 vagas de emprego em diversas áreas e que há vagas para pessoas com deficiência.

Os interessados devem ir ao posto do Sine Maceió, no 2º piso do Shopping Popular, no centro da capital, de segunda a sexta, das 8h às 14h. Para se candidatar a uma vaga é necessário levar documentos pessoais, currículo e certificados de cursos. E é necessário levar laudo médico para vaga de pessoa com deficiência (PCD).

O número para mais informações é o 3315-6205.

Confira as vagas abertas e os perfis exigidos:

Operador de caixa – 01 vaga – Ensino médio completo com experiência comprovada;

Chapeiro – 01 vaga– Ensino médio completo com experiência comprovada;

Técnico de Enfermagem – 10 vagas – Ensino médio completo com experiência comprovada e curso de técnico em enfermagem;

Auxiliar de Laboratório – 03 vagas – Ensino médio completo com experiência comprovada e curso de auxiliar de laboratório e análises clínicas;

Auxiliar de Farmácia – 03 vagas – Ensino médio completo, com curso de auxiliar de farmácia e experiência comprovada;

Auxiliar de Serviços Gerais – 05 vagas – Ensino médio completo com curso na área de limpeza e produtos químicos, experiência comprovada em limpeza hospitalar;

Auxiliar de Serviços Gerais (PCD) – 02 vagas – Ensino fundamental completo, com experiência comprovada;

Recepcionista – 05 vagas – Ensino médio completo, com experiência comprovada e curso de atendimento ao cliente e recepcionista.Vaga inclui portador de deficiência.

Auxiliar administrativo (PCD) – 02 vagas – Ensino médio completo;

Auxiliar administrativo – 01 vaga – Ensino superior completo, curso administrativo ou contabilidade, com experiência comprovada;

Operador de telemarketing – 80 vagas – Ensino médio completo, residir em Maceió e maiores de 18 anos;

Vendedor Interno – 02 vagas – Ensino médio completo com experiência comprovada em vendas de móveis e eletrodomésticos;

Crediarista – 01 vaga – Ensino médio completo, com curso de informática e pacote Office Básico, com experiência comprovada;

Coordenador de restaurante – 01 – Ensino médio incompleto, habilitação A/B, com experiência comprovada. Vaga inclui portador de deficiência.

Cozinheiro – 01 vaga – Ensino médico completo com experiência desejável;

Pizzaolo – 01 – Ensino médio completo com experiência comprovada;

Chefe de cozinha – 01 vaga – Ensino superior completo, com curso de gastronomia e experiência comprovada;

Coordenador de salão de restaurante – 01 vaga – Ensino superior completo com experiência comprovada;

Encarregado de Padaria – 01 vaga – Ensino médio completo com experiência comprovada;

Encarregado de açougue – 01 – Ensino médio completo com experiência comprovada;

Açougueiro – 01 vaga – Ensino médio completo com experiência comprovada;

Auxiliar de Açougue – 01 vaga – Ensino médio completo com experiência comprovada;

Ajudante de Marceneiro – 02 vagas – Ensino médio completo com experiência comprovada;

Encarregado de FLV – 01 vaga – Ensino médio completo com experiência comprovada;

Auxiliar de manutenção – 02 vagas – Ensino médio completo, com curso técnico e experiência comprovada na área de manutenção eletromecânica, eletrônica e eletrotécnica.

Pintor – 03 vagas – Ensino médio completo com experiência comprovada e curso de Pintura;

Pedreiro – 01 vaga – Ensino médio completo com experiência comprovada e curso de pedreiro.



Fonte: G1/AL