Telhado de restaurante desaba e deixa feridos em Marechal Deodoro

Data: 20/07/2019



O telhado da área externa de um restaurante que fica na Ilha de Santa Rita, em Marechal Deodoro, desabou na tarde deste sábado (20) deixando feridos.

Dezenas de clientes estavam no estabelecimento comercial na hora do acidente. Entre eles uma mulher e uma criança de 6 meses, que foram resgatadas com ferimentos e encaminhadas para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marechal Deodoro.

Além da mulher e da criança outras duas pessoas saíram do local com escoriações. A proprietária do estabelecimento comercial ficou abalada e também precisou de socorro médico.

Segundo testemunhas, o teto que desabou passou por reforma há poucos dias porque a área de atendimento onde ficavam mesas e cadeiras do restaurante estava sendo ampliada. Ventava no momento do acidente, mas as causas do desabamento ainda serão averiguadas.

O Corpo de Bombeiros mobilizou quatro equipes para ajudar no socorro das vítimas. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local.

Defesa Civil

A Defesa Civil esteve no local do acidente e interditou a estrutura da área externa que desabou. O restante do telhado deverá ser desmontado.

Fonte: G1/AL