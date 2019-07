Vacinação contra raiva em cães e gatos em Alagoas em 2019 é cancelada

Data: 20/07/2019

A Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos em Alagoas neste ano foi cancelada. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou que o Ministério da Saúde adiou o envio das doses necessárias para a realização da campanha, que seria em novembro. Ainda não há data para a realização da Campanha de Vacinação Contra a Raiva no estado.

O estoque de vacina contra raiva da Sesau tem aproximadamente 20 mil doses. Para a Campanha de Vacinação em novembro, seriam necessárias 350 mil doses.

A Sesau disse que o adiamento da campanha não é um risco para a saúde dos animais.

O último caso de raiva em animais domésticos em Alagoas foi registrado há 11 anos.

O soro antirrábico humano, que é para humanos que forem mordidos por animais, está disponível em duas unidades de saúde em Maceió: no Ambulatório Noélia Lessa, no bairro da Levada, e no Ambulatório Assis Chateaubriand, na Avenida Durval de Góes Monteiro, no Tabuleiro do Martins.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió (SMS), possuem 50 doses do soro antirrábico no estoque.

Nem todas as pessoas que são mordidas por animais precisam tomar o soro. Antes é preciso passar por uma avaliação médica.

Mais de 500 pessoas deram entrada no Hospital de Emergência do Agreste neste ano vítimas de ataques de cães e gatos.

De janeiro até a primeira quinzena de julho de 2019, 505 vítimas. 94% dos casos foi de mordidas.

O hospital aplica o soro antirrábico em humanos desde 2014.

Oito casos de raiva foram confirmados em rebanhos em Alagoas neste ano. De acordo com os dados da Sesau, os casos foram registrados em sete municípios: Quebrangulo Chã Preta, Viçosa, Penedo, Piaçabuçu, Campo Grande e Palmeira dos Índios.

Em Viçosa, uma cabra foi diagnosticada com a doença.

A vacinação vai ser intensificada nos setes municípios na próxima semana.

De acordo com a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas (Adeal), a situação está sob controle.

