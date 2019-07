CSA é goleado por 4×0 pelos reservas do Athletico-PR no Rei Pelé

Data: 20/07/2019



O CSA sofreu a sua quinta derrota consecutiva na Série A do Campeonato Brasileiro. Desorganizado dentro de campo, o Azulão foi goleado por 4×0 pelos reservas do Athletico Paranaense, neste sábado (20), no Estádio Rei Pelé e corre o risco de terminar a 11ª rodada na lanterna da competição.

Para isso não acontecer, o clube marujo vai precisar secar o Avaí, que neste domingo (21), recebe o Goiás, na Ressacada, em Florianópolis-SC. Estacionado nos seis pontos, o Azulão será ultrapassado pelo Leão – atual 20º com 4 -, em caso de vitória dos catarinenses. O Furacão chegou aos 16 pontos na tabela e agora é o sexto colocado.

A derrota em casa também escancarou problemas no jogo aéreo do CSA, neste sábado, já que dos quatro gols do Athletico Paranaense, três saíram em cruzamentos. No primeiro tempo, o lateral-direito Madson abriu o marcador, enquanto na etapa final, Thonny Anderson e Braian Romero ampliaram para o Furacão. Já sem forças, os marujos somente assistiram Léo Cittadini fechar o caixão azulino, em jogada de velocidade.

Na próxima rodada, o CSA vai jogar novamente, diante de seu torcedor, em Maceió. O Azulão recebe a visita do Grêmio, na segunda-feira (29), às 20h, no Estádio Rei Pelé. Um dia antes, o Athletico Paranaense encara o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, às 19h.

por Isaac Simões/Gazetaweb