Família Beltrão pode “rachar” na eleição de Coruripe

Data: 21/07/2019



O prefeito de Penedo, Marcius Beltrão (PDT) trabalha para ampliar sua força dentro do partido. Vai apoiar, mantendo compromisso de campanha, seu vice, Ronaldo Lopes (MDB) como candidato à sua sucessão.

Marcius, no entanto, quer lançar candidatos a prefeito em outros municípios pelo PDT. Já tem nomes para algumas cidades, a exemplo de Igreja Nova e Belém. E pode ir “mais longe”.

Como articulador político, Marcius trabalha com o apoio do irmão, o deputado estadual Marcelo Beltrão (MDB), em busca de espaços principalmente nas regiões Sul e do baixo São Francisco.

Em cidades como Jequiá da Praia e Coruripe os Beltrão podem voltar a “rachar” nas próximas eleições.

Em Coruripe, Marcelo teve mais de 4,2 mil votos nas eleições de 2018, enquanto seu primo Yvan Beltrão (PSD), também eleito deputado estadual teve mais de 9 mil votos.

No município, Maykon Beltrão (PSD) deve disputar a prefeitura em 2020 com o apoio do atual prefeito e tio dele, Joaquim Beltrão (MDB) e do irmão, deputado federal Marx Beltrão (PSD).

A candidatura de Maykon, por enquanto, não parece ser consenso. Tanto que Marcius e Marcelo admitem lançar um irmão deles como candidato a prefeito no município.

Mas nada será decidido agora. E tudo vai depender, claro, da habilidade política de Marx Beltrão (PSD).

Como político mais influente da família, ele poderá usar apostar numa composição que contemple não só seu irmão Maykon, mas também os primos Yvan, Marcelo e Marcius.

Sem uma “boa conversa”, deveremos assistir um disputa de Beltrão x Beltrão numa das maiores cidades de Alagoas e se dúvidas a mais importante base da família em Alagoas.

Já vimos “esse filme” em 2018, numa eleição em que os “dois lados” tinham chances de vitória. A diferença é que agora só um lado sairá vencedor em cada município.

por Edivaldo Júnior/Gazetaweb