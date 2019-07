Após convocação, integrantes da Reserva Técnica da PM-AL de 2006 fazem testes físicos

Data: 22/07/2019



Integrantes da Reserva Técnica da Polícia Militar de 2006, que foram aprovados no concurso público daquele ano, realizaram nesta segunda-feira (22), em Maceió, os testes físicos de pré-admissão para o cargo de Soldado Combatente. Esta etapa acontece após diversos embates na Justiça para que o Estado fizesse a convocação.

Segundo a assessoria de comunicação da PM, os exames aconteceram nesta manhã, na Academia de Polícia Militar Senador Arnon de Mello, no bairro do Trapiche. Na sexta (26), outros tipos de testes físicos devem ser feitos.

Os convocados tinham sido aprovados no concurso realizado em 2006, mas não ficaram no cadastro de reserva. Após diversas ações na Justiça, mesmo com o prazo do concurso tendo vencido, o Estado foi obrigado a convocá-los. Antes disso, o grupo tinha feito dezenas de atos pedindo para ser nomeado.

A convocação foi publicada no dia 11 de julho de 2019 no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com Reginaldo Ramos, integrante da comissão da RT-2006, o sentimento dele e dos demais candidatos é de alegria.

“É uma alegria incontestável. Sensação de vitória. É uma prova de que ainda dá para acreditar na Justiça. Mesmo depois de tanto tempo conseguimos e estamos muito felizes. Não dá nem para descrever a sensação”, comemorou Ramos.

Fonte: G1/AL