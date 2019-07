Após morte de jovem de 21 anos, família denuncia negligência de hospital em Rio Largo

Data: 22/07/2019



A família do jovem Carlos Alberto Ferreira da Silva Filho, 21, que morreu na madrugada deste domingo (21), denuncia que ele foi vítima de negligência no Hospital Geral Professor Ib Gatto Falcão (HOSPIGAF), que fica em Rio Largo, região metropolitana de Maceió.

O jovem morreu no Hospital Helvio Auto, para onde foi encaminhado depois de dar entrada três vezes na unidade de saúde em Rio Largo. Existe a suspeita dele ter sido vítima de dengue hemorrágica, mas o hospital aguarda o resultado de exames para a confirmação.

A família conta que ele recebeu alta médica duas vezes desde que começou a passar mal na terça-feira (16) e, quando voltou ao hospital, o caso já estava grave.

A reportagem do G1 entrou em contato com a assessoria do Hospital Geral Professor Ib Gatto Falcão às 11h deste domingo. A assessoria ficou de dar uma resposta sobre a denúncia.

A prima do jovem, Simone Araújo relata que Carlos Alberto deu entrada no hospital na terça por volta de 22h com febre. Ele foi atendido, medicado, e liberado na madrugada de quarta-feira. “Ele não melhorou e voltou para o hospital na quarta à noite, por volta de sete horas, com febre e chegou a desmaiar”, conta.

Ainda de acordo com a prima, após um exame, o hospital informou que o jovem estava com plaquetas baixas, que ele foi medicado e liberado ainda na quarta. “Ele continuou se sentindo mal em casa e, no sábado, deu entrada no hospital depois de desmaiar e sangrar”, disse Simone.

O jovem foi encaminhado à noite para o Hospital Helvio Auto, no bairro do Trapiche, em Maceió, onde foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ele morreu na madrugada deste domingo.

A assessoria de comunicação do Helvio Auto comunicou que o jovem já chegou a hospital debilitado e com hemorragia. Ele teve uma parada cardíaca e morreu. Sobre a causa da morte, a assessoria disse que a suspeita é que ele teve dengue hemorrágica, mas aguarda o resultado do exame de sorologia para poder confirmar informação.

A família do Carlos Alberto questiona ele ter sido liberado do hospital de Rio Largo mesmo se sentindo mal e com as plaquetas baixas. “Queremos explicações porque meu primo estava mal e mesmo assim recebeu alta do hospital. Se ele tivesse sido levado para a urgência logo isso poderia não ter acontecido”, disse a prima.

Simone falou que a família pretende denunciar o hospital para órgãos competentes. “Minha tia está muito abalada ainda, mas nós vamos atrás das respostas para isso seja explicado”, falou.

Fonte: G1/AL