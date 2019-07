Correios recebe novos veículos para renovação de frota em Alagoas

Data: 22/07/2019



A Superintendência dos Correios em Alagoas recebeu nesta semana 14 novos veículos visando a renovação de sua frota. Os automóveis são todos furgões com capacidade de 600kg de carga, modelo Fiat Fiorino, já pintados e adesivados com as cores e marcas dos Correios e compostos de ar-condicionado, abastecimento flex, vidros e travas elétricos, farol de milha e direção hidráulica. Dentro da política de investimento e modernização, ainda estão previstas a chegada de 65 motocicletas para o estado. A aquisição permitirá uma maior produtividade na execução das atividades de distribuição, redução em custos de manutenção e aperfeiçoamento nas condições de trabalho dos empregados.

Os novos furgões substituirão modelos 2010 e 2011, cuja vida útil se encerrou, de acordo com a normatização da empresa. A distribuição dos veículos por setores ainda está sendo definida; no entanto, há prioridade para o Centro de Entrega de Encomendas (CEE) e os Centros de Distribuição híbridos. Os carros serão colocados em circulação já a partir da próxima semana. “A renovação da frota faz parte do processo de modernização da empresa, que visa qualificar a operação e reforçar a liderança dos Correios na entrega de encomendas”, destacou o superintendente dos Correios em Alagoas, Edmilson Bezerra. O investimento com a aquisição dos 14 novos carros de Alagoas foi de R$ 707.182,00. Os veículos substituídos serão alienados.

Fonte: Assessoria