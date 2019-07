Fabricante de embalagens chinesa anuncia investimento de R$ 187 milhões em Alagoas

Data: 22/07/2019



A missão oficial do Governo de Alagoas à China fechou seu primeiro negócio durante o Alagoas Summit, primeiro evento da agenda oficial realizado nesta segunda-feira (22) com cerca de 120 investidores. A empresa GSPak, fabricante chinesa de embalagens, anunciou um investimento de R$ 187 milhões na instalação de uma fábrica em Rio Largo. Em Pequim, onde comanda a comitiva alagoana, o governador Renan Filho ressaltou que o novo empreendimento internacional vai gerar cerca de 400 empregos.

“Alagoas está aberta para o mundo. A gente resolve em casa os nossos problemas: reduzindo a violência, melhorando a qualidade da educação, ampliando a rede de saúde pública, mas, também, correndo atrás de novos investimentos para que Alagoas esteja conectado com as novas tendências econômicas do planeta”, afirmou Renan Filho.

Além desse investimento, a empresa ZTT, fabricante chinesa de cabos de fibra óptica, vai dobrar a capacidade da sua planta em Alagoas. A empresa chegou ao estado em 2015, por meio da política de atração de novos investimentos do Governo do Estado.

“Ampliar as nossas relações comerciais, estar mais próximo da China, é incluir o Estado de Alagoas na agenda daqueles que fazem hoje os maiores investimentos no mundo. Alagoas precisa fazer isso: estar cada vez mais aberta a novos investimentos que propiciem a geração de emprego, de renda, e o fortalecimento das nossas principais atividades”, ressaltou Renan Filho.

“A gente está apresentando Alagoas e trazendo boas notícias, que são os novos investimentos para o nosso Estado. Esse é um novo momento, em que Alagoas cumpre o seu papel, fazendo o dever de casa, e também abre novas possibilidades para que o Estado se conecte com essa agenda do mundo moderno”, disse.

De acordo com o governador, um dos objetivos da missão ao país asiático é criar uma comunidade chinesa de investidores em Alagoas. As potencialidades locais estão sendo apresentadas aos investidores chineses de maneira ampla, contemplando todas as regiões, do Sertão ao Litoral.

Renan Filho enfatizou que um dos projetos apresentados foi o uso das águas do Canal do Sertão para a fruticultura irrigada, “algo capaz de dinamizar a economia sertaneja”.

Um outro potencial apresentado durante o evento foi a geração de energia solar. Além disso, a comitiva alagoana levou projetos relacionados ao turismo e aos setores da infraestrutura viária e aeroportuária. “Vamos apresentar o nosso Estado e as nossas potencialidades: o gás natural, o petróleo, o cobre de Craíbas, o Canal do Sertão, o turismo, os novos aeroportos. Vamos apresentar Alagoas e, com isso, colher novos investimentos para o Estado”, aposta Renan Filho.

por Severino Carvalho/Agência Alagoas