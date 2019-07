Após disputar o sub-20 diretoria do Penedense inicia o planejamento para segunda divisão

Data: 23/07/2019



Após o termino da competição Sub-20, a diretoria do Sport Club penedense volta suas atenções para a formação do elenco para disputa do campeonato alagoano sub-23, a expectativa da diretoria é montar uma equipe competitiva e com as despesas muito abaixo do que se comentam nos bastidores, a diretoria vem trabalhando de forma que não se crie nenhum debito para o clube ribeirinho, prova disso foi à competição sub-20 que se encerrou com todas as despesas pagas.

A diretoria do Penedense já definiu a data de apresentação do elenco que irá pra a segunda divisão, a apresentação irá acontecer dia 12 de agosto às 15h no estádio Alfredo Leahy, o elenco já esta em praticamente fechado, os atletas já estão apalavrados com o clube aguardando chegar só o dia da apresentação para iniciar os trabalhos.

Fonte: penedense.com.br