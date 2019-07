Inscrições de filmes no Circuito Penedo de Cinema vão até esta sexta-feira (26)

Data: 23/07/2019



O Circuito Penedo de Cinema, maior evento do setor audiovisual em Alagoas, recebe inscrições de filmes até esta sexta-feira (26) para a edição 2019, que acontece de 25 de novembro a 1° de dezembro. Os interessados em participar e concorrer a R$ 41 mil em premiações devem se inscrever pelo site do evento (www.circuitopenedodecinema.com.br). Durante uma semana, o Circuito promove uma extensa programação gratuita às margens do Rio São Francisco.

O festival selecionará curtas-metragens com duração de até 25 minutos. As produções não podem ter participado de edições anteriores do Circuito, e os proponentes precisam ser diretores ou produtores.

Os filmes poderão ser inscritos em uma das três mostras competitivas: 12º Festival do Cinema Brasileiro, aberto para todos os realizadores brasileiros, sem nenhuma restrição de abordagem temática; 9º Festival de Cinema Universitário de Alagoas, voltado para as produções feitas nas instituições de ensino superior e escolas técnicas de cinema do todo o país; e 6ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental, que recebe curtas com temáticas relacionadas ao meio ambiente, natural ou antrópico.

Nesta edição, a curadoria da Mostra Não Competitiva de Cinema Infantil será feita a partir das inscrições voluntárias dos realizadores. Ou seja, ao contrário das edições anteriores, a seleção dos filmes se dará pelos curtas inscritos conforme o edital disponível no site do evento.

Sobre o 9° Circuito Penedo De Cinema

Realizado na cidade histórica de Penedo, o Circuito estrutura sua programação inteiramente gratuita com exibição de filmes, debates, oficinas, estudos de caso e exposição, com o intuito de gerar troca de experiências, reflexões e intercâmbio entre os participantes. Além das mostras competitivas de curtas-metragens, o evento promove a exibição de longas-metragens brasileiros e uma retrospectiva da Mostra Sururu de Cinema Alagoano.

A cada edição, o festival busca intensificar o encontro de produtores e realizadores de cinema, para aprofundar o saber audiovisual e viabilizar políticas para o fomento do mercado cinematográfico. O momento é ideal para reafirmar o cinema brasileiro e celebrar a liberdade.

O Circuito Penedo de Cinema é uma realização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais (IECPS), da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O evento tem patrocínio do Sebrae, do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco (CBHSF) e da Prefeitura de Penedo.

Fonte: Assessoria