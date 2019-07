Jornada Multilingue da UFAL acontece no Theatro Sete de Setembro em Penedo

Data: 23/07/2019



A Universidade Federal de Alagoas por meio do Programa de Línguas Estrangeiras no Interior (PLEI), em parceria com a Prefeitura de Penedo realizará na próxima sexta-feira (26), no centenário Theatro Sete de Setembro, a partir das 16h30, a primeira Jornada Multilingue da UFAL, com a apresentação do grupo de saxofone da instituição. A ação é gratuita e aberta ao público, contando com a presença de diversas autoridades municipais e estaduais.

Com essa apresentação em Penedo, apoiada pela Secretaria Municipal de Cultura, os estudantes penedenses e toda a comunidade, terão a oportunidade de experimentar essa ação cultural, desenvolvida pela universidade que envolve línguas estrangeiras, música e compromisso social.

De acordo com divulgação realizada pela UFAL, o evento reúne estudantes e docentes do Programa de diversos campi e unidades de ensino envolvidos: Arapiraca, Penedo, Palmeira dos Índios, Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema e Maceió,

O objetivo é apresentar o PLEI à comunidade externa, assim como os resultados de atividades de ensino-aprendizagem das línguas: Espanhola, inglesa e francesa oferecidas UFAL no interior de Alagoas, com a apresentação do grupo de saxofone da UFAL, entre outras atrações.

por Thiago Sobral