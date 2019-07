Comissão de Educação da Assembleia Legislativa realiza audiência em Penedo

Data: 24/07/2019



A 4ª Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Turismo da Assembleia Legislativa realizará, no próximo dia 08 de Agosto, uma Audiência Pública no município de Penedo. Com o tema “Golpe do Diploma: Atuação das Faculdades Irregulares”, a audiência, que serrá presidida deputado Marcelo Beltrão, presidente da Comissão, será realizada na Casa de Aposentadoria, a partir das 9h.

O debate sobre o tema já vem acontecendo em diversos municípios com audiências ou sessões especiais promovidas pelas Câmaras de Vereadores, a exemplo de Jequiá da Praia, Piaçabuçu, Igreja Nova, São Sebastião e Arapiraca. Desta vez o palco dos debates será a cidade de Penedo, após solicitação formal de estudantes que integram um grupo de vítimas do golpe do diploma naquele município, deliberada e aprovada durante reunião ordinária da Comissão de Educação.

“Eu tenho caminhado por muitos municípios em parceria com as Câmaras de Vereadores no sentido de ouvir os relatos, entender como é o modo de atuação em cada cidade. Em Penedo fomos provocados por um grupo de alunos do município e a proposta foi aprovada na Comissão de Educação. Então no dia oito vamos realizar a Audiência e estamos convidando representantes de instituições como Ministério Público Federal e Estadual, Conselho Estadual de Educação, Procon, Conselhos de Classe, OAB, entre outros órgãos que tenham interesse em estancar a oferta de cursos irregulares e encontrar uma solução para o problema”, destacou Marcelo Beltrão, presidente da Comissão de Educação.

O deputado Marcelo Beltrão ressaltou ainda a importância da participação não só dos estudantes, mas da comunidade penedense e de todos os interessados no debate e na busca de soluções para os estudantes lesados.

“Espero a participação dos alunos lesados, das instituições de ensino regulares, que podem fazer parte da solução. Das que acham que não são irregulares e que estejam no patamar que também possam auxiliar e fazer com que agente possa encontrar uma solução legal para estes alunos. A educação, sem sombra de dúvidas, é o pilar que move o desenvolvimento de qualquer Estado, qualquer município e qualquer país. O desrespeito ao ensino superior traz repercussões drásticas a todo o estado. Então precisamos solucionar este problema e fazer com que nosso Estado caminhe pelas vias certas”, finalizou o deputado.

Fonte: Gazetaweb Com informações da assessoria de imprensa