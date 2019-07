Coruripe recebe R$ 2 milhões para a saúde com emenda de Marx Beltrão

Data: 24/07/2019

Uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões de autoria do deputado federal Marx Beltrão (PSD), coordenador da bancada federal de Alagoas em Brasília, já está à disposição da Prefeitura de Coruripe. Os recursos devem ser aplicados na melhoria da rede de saúde pública da cidade, que tem 52 mil habitantes, distante 90 quilômetros distante de Maceió.

“Este investimento é de vital importância porque representa um reforço nos cofres de Coruripe, em uma área essencial de investimentos públicos. Acompanhamos a dificuldade financeira das prefeituras de Alagoas e tenho certeza que estes R$ 2 milhões serão bem-vindos e serão convertidos em benefício da saúde de toda a cidade” comentou Marx Beltrão.

Na terça-feira (23), Marx já havia anunciado investimentos de R$ 1,1 milhão na saúde pública de Japaratinga. O anúncio foi feito durante os festejos de Emancipação Política do município, situado no litoral norte de Alagoas. De acordo com Marx, novos investimentos devem ser anunciados nos próximos dias.

“Nosso trabalho é contínuo. Estamos acompanhando a execução dos recursos e trabalhando para sensibilizar Brasília sobre as necessidades do povo alagoano. No que depender de minha articulação e trabalho, encerraremos 2019 com um saldo positivo no quesito captação de recursos federais para nosso estado”, disse o parlamentar.

Fonte: Assessoria