Mutirão de combate à dengue é realizado em bairros da parte alta de Penedo

Data: 24/07/2019



O combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya não para em Penedo. O mutirão coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde é realizado desde o início de julho e agora acontece em bairros da parte alta da cidade.

O trabalho que mobiliza Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACEs) fez a visita porta a porta na Cohab (Conjunto José Moraes Lopes) e nos Loteamentos São Gonçalo e Madre Espírito Santo nesta quarta-feira, 23.

Estratégia

“A gente visita primeiro as partes mais críticas dos bairros durante o mutirão e retorna no final de semana para concluir o trabalho nos pontos com menor índice de infestação”, explica Diogo Davino, um dos supervisores da ação que orienta a população sobre como evitar a reprodução do mosquito e aplica produto que mata larvas do Aedes aegypti.

Em uma casa da Rua B do Loteamento São Gonçalo, a vistoria identificou vários recipientes com larvas do mosquito e recolheu dois sacos com material que servia à proliferação do inseto, exemplo significativo do problema que pode estar na casa de qualquer pessoa que não cuide da limpeza do local.

Imóveis fechados

O mutirão de combate à dengue em Penedo também identifica residências fechadas e terrenos abandonados, locais propícios para a reprodução do mosquito. A relação desses imóveis está sendo repassada ao Ministério Público Estadual para a devida promoção de ação conjunta com o governo municipal.

Amanhã, o mutirão apoiado por militares da Marinha, do Exército e do Corpo de Bombeiros acontece no bairro Santa Cecília, popular Cacimbinhas. Na próxima quarta-feira, 31, o trabalho de caráter preventivo e educativo será realizado na comunidade Palmeira Alta, situada na zona rural de Penedo.

por Fernando Vinícius