Parceria entre Prefeitura de Penedo e Senar fortalece agricultura no município

Data: 23/07/2019

Nos últimos cinco anos, mais de trezentos cursos de capacitação e qualificação profissional foram ofertados em Penedo por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Agora, o setor dispõe de sede própria na cidade, imóvel cedido pela Prefeitura de Penedo, uma iniciativa inédita em Alagoas.

O pioneirismo da gestão Penedo Terra do Desenvolvimento e da Cultura foi oficializado nesta terça-feira, 23, durante a solenidade realizada no local onde funcionou o posto de saúde que atendia moradores da Cohab.

“A cessão não onerosa do imóvel era até uma obrigação moral e questão de eficiência do serviço público”, frisou o Procurador Geral do Município, Francisco Sousa Guerra, parabenizando o trabalho desenvolvido por Murilo Rezende à frente do Senar em Penedo.

Agricultura fortalecida

O Secretário Municipal de Agricultura, Manoel Messias Lima, enalteceu o fortalecimento da agricultura em Penedo, setor que somente com uma das várias linhas de crédito do Banco do Nordeste movimentou mais de R$ 12 milhões em 2018, soma acima do dobro de 2017.

Um dos motivos do avanço foi a preparação do homem do campo realizada pela Seagri com apoio da Emater e do Senar. Qualificados para negociar com o poder público (PNAE e PAA), produtores rurais penedenses passaram a fornecer itens da merenda escolar para aproximadamente 50% das compras feitas por meio de chamada pública da Semed.

“Até agora, entre as que receberam cursos e mostraram interesse em produzir de forma organizada e coletiva, são 248 famílias produzindo alimentos em nossa zona rural, isso também significa que estamos comprando menos produtos de outras cidades”, frisou Manoel Messias.

SIM e Feira da Agricultura Familiar

O gestor da pasta enalteceu ainda a criação do Selo de Inspeção Municipal (SIM) e a promoção da Feira da Agricultura Familiar, projeto com novidade anunciada por Messias. Na próxima quarta-feira, 31, a Feira da Agricultura Familiar terá sua primeira edição na Cohab, como é popularmente conhecido o Conjunto José Moraes Lopes.

“Tudo isso está acontecendo por causa de parcerias salutar da Prefeitura de Penedo, seja por meio da Secretaria de Agricultura, da sua Procuradoria e do SAAE”, comentou o gestor do Senar em Penedo sobre as ações que geram renda para o homem do campo.

Diplomas

Os avanços também foram elogiados na solenidade organizada por Murilo Rezende, ato prestigiado pelo Superintendente da Emater Alagoas, Eliseu Rego; o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Alagoas, Álvaro Almeida; presidentes de sindicatos, servidores públicos, produtores rurais e concluintes do curso Técnico em Agronegócio, turma que recebeu o diploma que tem reconhecimento do Ministério da Educação, entrega que encerrou a programação oficial.

por Fernando Vinícius