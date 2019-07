Semed realiza encontro para debater Projeto Político Pedagógico (PPP)

Data: 24/07/2019



A Secretaria municipal de Educação-Semed realizou na tarde dessa quarta-feira (24), na Casa de Aposentadoria o dia” D” do PPP (Projeto Político Pedagógico) em Penedo, com uma série de debates sobre as principais questões referentes a educação no município, cujo o lema foi “a luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).O encontro contou com as presenças de diretores escolares, coordenadores e articuladores da Semed.

Durante o evento, que teve quatro horas de carga horária, os participantes debateram o PPP do município tendo como referências: A BNCC, a importância do território em que as escolas municipais estão inseridas e também a questão das comunidades tradicionais de origem quilombola e cigana, assim como das escolas municipais localizada na zona rural de Penedo.

De acordo com a Coordenadora Pedagógica da Semed Keith Guimarães, os diretores, coordenadores e articuladores da Secretaria de educação foram agrupados em mesas, em consonância com o perfil das comunidades em que as escolas estão inseridas, para dessa forma debaterem seus aspectos sociais e cultuais; dentro do contexto do processo ensino-aprendizagem.

“Discutir o território; pois cada escola tem a sua peculiaridade, com um perfil diferente do outro, debatendo os sujeitos que queremos formar. Será um trabalho a várias mãos, centrado na missão de mediar essa discussão, com toda sua fundamentação teórica e depois colocar tudo no papel, as modalidades que nossas escolas ofertam, e o que está sendo feito para resgatar a identidades dos povos, visando garantir os direitos para todos”, explicou.

Seguindo um cronograma de trabalho que terá duração de seis meses, a elaboração do novo PPP, está sendo iniciado após a conclusão por parte do estado da Referência Curricular de Alagoas, imprescindível para a condução do trabalhos.

Ao termino do evento foi elaborado pelos grupos e debatido posteriormente um plano de ação para condução dos próximos passos, com toda discursão baseada na busca da igualdade de ensino em todas as unidades escolares, respeitado as peculiaridade de cada território e grupos de habitantes, porém centrada na BNCC ,que tem o objetivo de igualar as diretrizes curriculares em todo o país.

“A importância do PPP está na busca de desenvolver nas instituições de ensino uma educação eficiente e de qualidade. Buscando se adaptar a realidade e necessidade do aluno”, destacou a Secretária Municipal de Educação Cintya Alves.

por Thiago Sobral